Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114678
ALTIN
162.202
DOLAR
3.7590
STERLİN
5.1682
EURO
4.5873
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Avcılar'da vinç yüksek gerilim hattına takıldı

İstanbul Avcılar’da bir vinç, yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik direğini devirdi.

14 Ocak 2018 Pazar 21:14
Avcılar'da vinç yüksek gerilim hattına takıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, üzerinde konteyner bulunan bir vinç, yüksek gerilim hattı tellerine takılıp elektrik direğini devirdi. Olası bir faciadan dönülen kaza sonrası elektrik telleri yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. Mahallenin elektrik akımını kesen ekipler, onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında cadde trafiğe kapatılırken, mahalleli bir süre elektriksiz kaldı.

Üzerinde konteyner bulunan vincin elektrik tellerine takıldığını ve elektrik direğini devirdiğini ifade eden görgü tanıkları, sürücüsünün bir süre bekledikten sonra yoluna devam ettiğini kaydetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 09:21
Anahtar Kelimeler:
AvcılarVinçCihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosikletliden trafikte tehlikeli hareketler
Motosikletliden trafikte tehlikeli hareketler
Eşini kemerle döven kocaya 10 yıl hapis
Eşini kemerle döven kocaya 10 yıl hapis
Bursa'da servis aracı park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı
Bursa'da servis aracı park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı
Kendisinden ayrılan kız arkadaşının evini yaktı
Kendisinden ayrılan kız arkadaşının evini yaktı
TSK: "2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi"
TSK: "2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi"
Esenyurt'taki hırsızlık şebekesi esnafı canından bezdirdi
Esenyurt'taki hırsızlık şebekesi esnafı canından bezdirdi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim