Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117344
ALTIN
166.430
DOLAR
3.9303
STERLİN
5.5072
EURO
4.8244
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Av tüfeğiyle ortalığı birbirine kattı

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde annesini ve komşularını av tüfeğiyle tehdit eden şüpheli, olay yerine elen polis tarafından ikna edilmeye çalışıldığı sırada polisin üzerine doğru koşarak çevreye gelişigüzel ateş etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

20 Mart 2018 Salı 23:40
Av tüfeğiyle ortalığı birbirine kattı

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde annesini ve komşularını av tüfeğiyle tehdit eden şüpheli, olay yerine elen polis tarafından ikna edilmeye çalışıldığı sırada polisin üzerine doğru koşarak çevreye gelişigüzel ateş etti. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen Ö.E., annesi ve komşularını av tüfeğiyle tehdit etmeye başladı. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alıp Ö.E.’yi telefonla konuşarak ikna etmeye çalıştı. İkna çalışması sırasında Ö.E. bir anda polisin bulunduğu bölgeye doğru koşarak gelişigüzel ateş etmeye başladı. Olayda polisin yanında bulunan Ö.E.’nin dayısı İ.M.E. saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanırken olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Ö.E.’nin etrafa ateş ettiğini gören ve elindeki silahı almaya çalışan Mehmet D. isimli vatandaş ile Ö.E. bir süre boğuştu. Polisin de yardımıyla Ö.E.’nn elindeki silah alınıp etkisiz hale getirilirken Mehmet D., boğuşma sırasında kırılan cam parçaları sebebiyle başından hafif şekilde yaralandı. Ö.E. polis tarafından gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlar şüphelinin üzerine yürümek istedi. Olay yerindeki jandarma ve polis vatandaşlara engel olurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Arif Kaplan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ’tan sakalını kesenlere işkence
DEAŞ’tan sakalını kesenlere işkence
Sürücülerin bijon anahtarlı kavgası kamerada
Sürücülerin bijon anahtarlı kavgası kamerada
Kazı yapan işçiler ölümden döndü
Kazı yapan işçiler ölümden döndü
Araç içinde yaktığı ısıtıcı canından etti
Araç içinde yaktığı ısıtıcı canından etti
SONAR Başkanı Bayrakçı gözaltına alındı
SONAR Başkanı Bayrakçı gözaltına alındı
Sahte polislere kandı: Altınlarını kaptırdı
Sahte polislere kandı: Altınlarını kaptırdı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim