Atalay Filiz’in “resmi belgede sahtecilik” davası

İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, suça konu belgelerin aldatma kabiliyetinin tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.

İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten ayrı ayrı “ağırlaştırılmış müebbet” hapse çarptırılan Atalay Filiz’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Atalay Filiz katılırken, avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşma salonuna adli emanetten suça konu belgeler getirildi. Belgeleri inceleyen mahkeme hakimi, 3 sürücü belgesi ve 4 nüfus cüzdanının üzerinde sanık Atalay Filiz’e ait fotoğrafın bulunduğunu tutanağa geçirdi. Hakim, bazı belgelerde bulunan soğuk mühür ile fotoğraflar üzerindeki soğuk mührün kesişmediğini belirterek bazı belgelerde soğuk mühür bulunmasına rağmen belgedeki fotoğrafta soğuk mührün bulunmadığını kaydetti.

Söz alan sanık avukatı Merve Uçanok, “Söz konusu belgelerin aldatma kabiliyeti olup olmadığı konusunda grafoloji teknik bilirkişisinden rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin bu güne kadar yapmış olduğumuz talepler kapsamında bir hususta açıklık getirmek istiyorum. Yaptığım araştırmada müvekkilin 11 yaşındayken elini sürekli prize uzatıp geri çekmesini fark eden annesi, bu durumu oğluna sorunca elimdeki parmak izini yok etmeye çalışıyorum cevabını alınca annesi müvekkilimi Merzifon Askeri Hastanesi’ne götürmüş, burada müvekkil hakkında obsesif kompülsif teşhisi koymuştur” dedi.

Uçanok, Atalay Filiz’in çocukluğundan itibaren yaşadığı süreç ve daha önce tedavisine ilişkin belgelerle birlikte gözlem altına alınarak suç tarihinde cezai ehliyetinin olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasını talep etti.

Belgelerin aldatma kabiliyeti tespit edilecek

Mahkeme, suça konu belgelerin aldatma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi. Sanık avukatının sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespitine yönelik rapor aldırılması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atalay Filiz’in birden fazla cinayet zanlısı olarak firari bulunduğu sırada kendisini gizleyebilmek amacıyla, müştekilere ait kaybolan nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri üzerinde oynamalar yaparak kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlatılmıştı.

İddianamede, Filiz hakkında, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan, üzerinde bulunan 7 belge için ayrı ayrı toplamda 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

(Gamze Erdemir/İHA)