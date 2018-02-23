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Ataköy’de sabah sporu yapan şahıs silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Ataköy’de sabah saatlerinde sabah sporunun yapan bir kişi evine dönüşü sırasında silahlı saldırıya uğradı.

23 Şubat 2018 Cuma 10:46
Ataköy’de sabah sporu yapan şahıs silahlı saldırıya uğradı

Olay Bakırköy Ataköy 1. Kısım Yeni Fişekhane caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kemal Serdar Sitoçi (69) sabah sporundan dönerken yolda kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Vücuduna altı kurşun isabet eden Sitoçi ağır yaralanırken saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Sitoçi’nin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan talihsiz adam daha sonra olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ve olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri de çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören bir vatandaş ise “Kızım ile buradan geçiyorduk adama adres sorar gibiydi sanırım tanışmıyorlar. Ondan sonra birbirlerine iyi günler diyerek ayrıldılar daha sonra adama doğru yürümeye başladı ve silah ile 7 el ateş etti ve kaçtı” dedi.

Son Güncelleme: 23.02.2018 11:03
Anahtar Kelimeler:
Kemal Serdar SotiçiSilahlı SaldırıAtaköyFişekhane Caddesi
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