Aslan liderliği bırakmadı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Galatasaray, sahadan Feghouli ve Gomis’in golleriyle 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Kucka’nın orta sahadan attığı gol bordo-mavili takıma yetmedi. Bu sonuçla Aslan, zirvedeki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Abdülkadir’in kaptırdığı topta Mariano ceza sahası içinden arka direğe yerden ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Feghouli’nin vuruşunda Galatasaray öne geçti. 1-0

17. dakikada Gomis ceza sahası içinde göğsüyle düzeltip şutunu attı, savunmadan dönen top Selçuk İnan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

30. dakikada gelişen Galatasaray atağında Feghouli sağdan ceza sahası içine gönderdi. Trabzonspor’un ayak koyduğu topa Belhanda ceza sahası önünden vurdu ancak Onur gole izin vermedi.52. dakikada Sosa’nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı vuruşunu yaptı ancak Muslera mutlak bir golü önledi.

60. dakikada savunmada Okay Yokuşlu’nun büyük hatasında topu kapan Gomis ceza sahası içine girer girmez aşırtma bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada sağ kanattan Mariano’nun ortasında ceza sahası içinde Feghouli’nin volesinde top üstten auta çıktı.

78. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gomis bekletmeden pasını Feghouli’ye aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda Onur’un müdahale ettiği top direğe çarparak kornere gitti.

90+1. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşta Kucka, Muslera’nın açıldığını görüp aşırtma bir vuruş yaptı ve topu yaklaşık 50 metreden ağlara gönderdi. 2-1

KÜNYE

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Maicon xxx, Serdar Aziz xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx, Selçuk İnan xxx (Tolga dk. 90 ?), Feghouli xxx, Belhanda xx (Sinan dk. 85 ?), Rodrigues xx (Yasin dk. 83 ?), Gomis xxx

Yedekler: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Eren, Linnes, Hakan, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Onur xx, Pereira x, Uğur x, Hubocan x (N’Doye dk. 56 x), Novak x, Okay x, Kucka xx, Abdülkadir x (Rodallega dk. 81 ?), Sosa x (Olcay dk. 69 xx), Yusuf Yazıcı xx, Burak x

Yedekler: Arda, Uğurcan, Kamil, Hasan, Mustafa, Hüseyin, Abdurrahim

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Feghouli (dk. 7), Gomis (dk. 60) (Galatasaray), Kucka (dk. 90+1) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Donk, Muslera (Galatasaray), Sosa, Hubocan, Uğur (Trabzonspor)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)