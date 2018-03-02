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Askerlerin şehit olduğu Raco’ya askeri sevkıyat

Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alacak olan Jandarma Özel Hareket birlikleri, Gülbaba Hudut Taburundan önceki gece şehit ve yararlıların olduğu Raco bölgesine uğurlandı.

02 Mart 2018 Cuma 09:58
Askerlerin şehit olduğu Raco’ya askeri sevkıyat

Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alacak olan Jandarma Özel Hareket birlikleri, Gülbaba Hudut Taburundan önceki gece şehit ve yararlıların olduğu Raco bölgesine uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 42’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunun Suriye’nin Afrin bölgesindeki operasyonları devam ederken, belirli noktalara askeri sevkıyat sürüyor. Çevre illerden gelen çok sayıda mayına dayanaklı kirpi tipi araç ve JÖH personeli Gülbaba Hudut Taburunda toplandı. Sabah saatlerinde ise Afrin kırsalında ve köylerde görev yapacak olan JÖH birliği Suriye’ye uğurlandı.

Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin’in iç kesimlerine ilerleyişi sürerken, yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı öğrenildi.

(Orhan Erkılıç - Murat Ergin - Mehmet Ali Dağ/İHA)
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