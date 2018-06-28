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Askerler arasında kavga: 2 yaralı

Sivas’ta iki asker arasında çıkan kavgada, başına sert cisimle vurulan asker ağır yaralandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:21
Askerler arasında kavga: 2 yaralı

Sivas’ta iki asker arasında çıkan kavgada, başına sert cisimle vurulan asker ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Rahmi Güney Caddesi üzerinde bulunan General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatani görevlerini yapan S.S. ve S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.S., sert bir cisimle S.Y.’nin başına vurarak yaraladı. S.S. de kavga sırasında çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden durumu ağır olan ve kafasında kırık bulunan S.Y., Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Diğer askerin durumumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz/İHA)
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