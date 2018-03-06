Asker kaçağı polise saldırdı: 1 şehit, 1 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde yoklama kaçağı olduğu öğrenilen bir şahıs, kendisine Genel Bilgi Tarama (GBT) yapan 2 polis memuruna bıçakla saldırdı. Olayda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7055. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan polis ekibi, şüpheli bir şahsı durdu. Polis ekibi şahsa Genel Bilgi Tarama (GBT) yapmak isteyince şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda polis memuru Mehmet Çelik ve ekip arkadaşı Osman Çoban yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis memuru Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Çoban ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerine bıçakla saldıran şahsın 21 yaşındaki Serhat Ceyhan olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sonrası İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın bölgede incelemelerde bulundu. Şehidin naaşı, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi/İHA)