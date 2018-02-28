Asfalt çöktü, kamyon çukura düştü

Denizli’de kum yüklü hafriyat kamyonu, yolda asfaltın çökmesi ile oluşan çukura düştü.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde asfalt zemin çöktü. Bu sırada cadde üzerinde seyreden kum yüklü hafriyat kamyonunun arka tekerlekleri çukura düştü. Çevredeki vatandaşların durumu polis ve belediyeye bildirmesi ile olay yerine kurtarma ekipleri geldi. Arka tekerleri yaklaşık 1 metrelik çukurun içinde kalan kamyon, kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Araçtaki kum ise başka kamyonlara aktarıldı. Oluşan çukur Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dolgu kumuyla kapatılırken, yol trafik polisleri tarafından trafiğe kapatılarak trafik akışı başka güzergahlardan sağlandı.

(İHA)