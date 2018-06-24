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Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı

Ağrı’da dördüncü kattan birinci kata düşen asansörde bulunan şahıs, burnu bile kanamadan kurtarıldı.

24 Haziran 2018 Pazar 18:40
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı

Ağrı’da dördüncü kattan birinci kata düşen asansörde bulunan şahıs, burnu bile kanamadan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay öğlen saatlerinde Ağrı merkez Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Yıldız Apartmanın dördüncü katında asansöre binen Erhan Taylan adlı vatandaş henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde asansörle birlikte birinci kata çakıldı. Asansörde sıkışıp kalan Taylan’ı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan Taylan’ı kurtarmak için çalışmaya koyuldu. AFAD ekipleri ayırma kesme makinesi ile birinci katta asansörün içerisinde sıkışan Erhan Taylan’ı itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kurtardı. Asansörden çıkartılan Erhan Taylan’ın burnu bile kanamadı.

(İHA)
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