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Artvin’de heyelan: 2’si asker 3 yaralı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bugün meydana gelen heyelanda 2’si asker 3 kişi yaralanırken, heyelan nedeniyle kapanan Hopa-Sarp karayolu ulaşıma açıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:16
Artvin’de heyelan: 2’si asker 3 yaralı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bugün meydana gelen heyelanda 2’si asker 3 kişi yaralanırken, heyelan nedeniyle kapanan Hopa-Sarp karayolu ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu’nda kenarında taş ocağı bulunan tepeden saat 15.30 sıralarında kopan kaya parçalarının tehlike saçtığı gerekçesiyle jandarmaya haber verildi. Jandarmanın bölgede güvenlik önlemi için yolu kapatmasının ardından kopmalar şiddetini arttırdı. Ardından şiddetli heyelan meydana gelerek kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Bu sırada bölgede görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çimen ve Astsubay Çavuş Kadim Özer ve 1 sivil üzerlerine gelen kaya ve taş parçalarından yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulans yardımı ile Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Heyelanın gerçekleştiği yol ise heyelanın gerçekleştiği bölgenin geçmişte çöplük olarak kullanması nedeniyle çöplerin ve kayaların saçılması sonucu uzun bir süre trafiğe kapalı kaldı. Heyelanın trafiğe kapattığı yolda uzun kuyruklar oluşurken, heyelanın sona ermesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince iş makineleri çalışma başlatarak yolu trafiğe açtı.

Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2’si asker, 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu, Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çimen’in ayağının kırılması nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)
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