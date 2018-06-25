Adıyaman kent merkezinde art arda duyulan silah sesleri paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi, Sıratut Mahallesi eski otogar yakınlarında kovaladıkları şahsın arkasından tabancayla defalarca ateş açtı. Kent merkezinde art arda duyulan silah sesleri paniğe neden olurken, ihbar üzerine çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini fark eden 3 şahıs kaçtı. Olay yeri ve çevresinde boş mermi kovanları bulan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihan Kizir/İHA)