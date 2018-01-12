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"Arkadaşıma gidiyorum" dedi, 8 yıldır yok

Ankara’da yaşayan aile, 8 yıl önce "arkadaşıma gidiyorum" deyip evden çıkan ve bir daha dönmeyen kızlarını arıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 10:56
"Arkadaşıma gidiyorum" dedi, 8 yıldır yok

Sincan ilçesinde yaşayan ve olay tarihinde 22 yaşında olan Neşadiye Ersan, 18 Kasım 2010’da yan sitede oturan arkadaşına gitmek için evinden ayrıldı. Ancak arkadaşına da gitmeyen Neşadiye’den bir daha haber alınamadı. Ömer ve Havva Ersan çifti, kızlarının eve dönmemesi üzerine yetkililere başvurdu ancak genç kız bulunamadı. Anne Havva Ersan, yetkililerden yardım talep ettiğini, 8 yıldır gitmediği yer kalmadığını belirterek, "Ne olur artık sesimizi duyun. Arkadaşına diye çıktı, bir telefon, bir anahtar, gidiş o gidiş. Sincan’da 22 yaşındayken kayboldu, şu anda 30 yaşına girdi. Anneler yanıyor, yeter artık" diye konuştu.

Çevresinde "Neşe" diye tanınan kızına seslenen anne Ersan, "8 senedir ciğerlerim yandı. Neşe, buradan sesimi duyuyorsan, ne olursun geri gel kızım. Kimseden anne olmaz, kimseden baba. Her kim götürdüyse vicdanı merhamete gelsin" ifadelerini kullandı.

Baba Ömer Ersan ise "Buradan Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sesleniyorum, kayıplara umut olursa çok seviniriz. 18 Kasım 2010’da saat 19.30’da ‘arkadaşıma gidiyorum’ deyip evden çıktı. Elektrik kesintisi olduğu için gidip gitmediğini de bilemiyoruz. MOBESE kameralarından da göremedik. 8 yıldır çok ıstırap çektik. İhbar çok geldi ama bizi aydınlatacak bir ihbar gelmedi" dedi.

Son Güncelleme: 12.01.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
AnkaraNeşadiye ErsanSincan
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