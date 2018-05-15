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Arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 6’ya çıktı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Akçakale köyü kırsalında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

15 Mayıs 2018 Salı 16:12
Arazi anlaşmazlığı kavgasında ölü sayısı 6’ya çıktı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Akçakale köyü kırsalında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Akçakale köyü Şengül mezrası kırsalında bulunan bir araziden dolayı anlaşmazlığa giren iki gurup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslar yaralılara hastanelere taşırken, bölgeye gelen jandarma ekipleri kavgaya karışan grupları ayırdı. Bölgede gerginlik devam ediyor.

(Aydın Yorat - Fırat Kınık/İHA)
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