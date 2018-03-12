Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
sağanak
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118237
ALTIN
164.638
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.3852
EURO
4.7776
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Aracı kül olunca gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan LPG’li otomobil alev topuna döndü. Aracının yandığını fark edip kendisini dışarıya atan sürücü ile eşi, yeni satışa koydukları otomobilleri küle dönünce gözyaşlarına hakim olamadı.

12 Mart 2018 Pazartesi 22:25
Aracı kül olunca gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan LPG’li otomobil alev topuna döndü. Aracının yandığını fark edip kendisini dışarıya atan sürücü ile eşi, yeni satışa koydukları otomobilleri küle dönünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Şirinyalı Mahallesi Metin Ksapoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işiyle uğraşan Akın Kırkpınar, eşi Nihan Kırkpınar ile birlikte 07 GBT 43 plakalı otomobiliyle gezmeye çıktı. Cadde üzerinde bir müddet gittikten sonra aracın motor kısmından dumanlar geldiğini fark eden Akın Kırkpınar, aracını sağa çekerek durdurdu. Eşi ile birlikte kendisini dışarı atan Kırkpınar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kısa süre içerisinde alevlerin sardığı LPG’li araç bir müddet sonra patladı. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik amaçlı trafiği çift şeritli olarak durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Sürücü ile eşi, yeni satışa koydukları otomobilleri küle dönünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Araç sahibi Kırkpınar, 4 yıl önce aldığı aracının bir anda motor kısmından alev almaya başladığını belirterek, “Çevredeki vatandaşların yardımıyla müdahale ettik ama yeterli olmadı. Daha sonra itfaiyeyi çağırdık ancak geç geldi. Biz de müdahale edemeyince arabamın yanışını izlemek zorunda kaldım. Yeni satışa koymuştum. Yapacak bir şey yok" dedi.

Kullanılamaz hale gelen araç, olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı.

(Suat Metin /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale’de korkutan yangın !
Çanakkale’de korkutan yangın !
Çorum’da feci kaza: 6 ölü !
Çorum’da feci kaza: 6 ölü !
TEM’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
TEM’de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
DEAŞ’lı kadın terörist yakalandı
DEAŞ’lı kadın terörist yakalandı
Bebeğini rehin aldı
Bebeğini rehin aldı
Konya’da zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Konya’da zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim