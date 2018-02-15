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Araca sigarayla girince araç bomba gibi patladı

Ankara’da arka koltuğunda tüp bulunan otomobilin sürücüsü araca sigarayla girince araç bomba gibi patladı. Olayda sürücü ağır yaralandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:48
Araca sigarayla girince araç bomba gibi patladı

Olay, saat 08.30 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Çiftlik Kavşağı mevkiinde bir benzinliğin otoparkında park halinde bulunan 06 AU 2364 plakalı otomobilin sürücüsü, araca elindeki sigara ile girdi. Şahıs tam aracı çalıştıracağı esnada arka koltukta bulunan tüp patladı. Bomba gibi patlayarak hurda yığınına dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Patlamanın ardından aracın yanına koşan benzinlik çalışanları, yaralıyı araçtan uzaklaştırdıktan sonra yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti. Vatandaşların zamanında müdahalesi sonucu tüpteki yangın otomobile sıçramadan söndürüldü. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına alırken, daha sonra olay yerine gelen itfaiye erleri gaz kaçırmaya devam eden tüpü araçtan aldı. İkinci bir patlama tehlikesine karşı aracın yakıt tankı da kapatıldı.

Benzinlik çalışanlarından Erdi Dönmez, “Önce bir patlama sesi duydum, daha sonra arkamı döndüğümde dumanların çıktığını gördüm. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. Adam baygındı. Daha sonra ambulans geldi, şahsı hastaneye kaldırdı” şeklinde konuştu. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Son Güncelleme: 15.02.2018 10:16
Anahtar Kelimeler:
AnkaraYenimahalleAraç Patladı
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