Apartmanın bodrumuna kumar operasyonu: 22 gözaltı

Kırşehir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 155 hattına gelen bilgi ile bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirilen ihbarda Kuşdilli Mahallesinde bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kumar oynamakta kullanılan 4 bin 700 iskambil kağıdı ile birlikte, 7 zar, 6 yaz-boz defteri, 140 adet tombala pulu, 8 plastik oyun topu ve kartlar bulundu. Emniyette ifadeleri alınan 22 kişi yapılan adli ve idari işlemden sonra serbest bırakıldı.

(İHA)