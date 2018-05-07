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Apartmandaki ayakkabıları bir bir çöp poşetine doldurdu

İstanbul Sultangazi’de kapısını bıçakla açarak apartmana giren hırsız, 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurup çaldı. Hırsızın ayakkabıları sırtına yükleyip çaldığı o anlar kameralara yansıdı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:35

İstanbul Sultangazi’de kapısını bıçakla açarak apartmana giren hırsız, 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurup çaldı. Hırsızın ayakkabıları sırtına yükleyip çaldığı o anlar kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin kabusu haline gelen ayakkabı hırsız gece saatlerinde bir binaya geldi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, elinde poşetle apartmanın girişine geldi. Buradan cebinden çıkarttığı bıçakla kapıyı açan hırsız ardından içeriye girdi. Tek tek katları gezen hırsız 50 çift ayakkabıyı çöp poşetine doldurdu. Yaklaşık 7 dakikada apartmandaki tüm ayakkabıları çalan hırsız, poşeti sırtına yükledikten sonra apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)
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