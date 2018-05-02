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Antalya’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan haklarında gözaltı kararı çıkarılan 15 şüpheli yakalandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:36
Antalya’da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan haklarında gözaltı kararı çıkarılan 15 şüpheli yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, N.K, E.K, U.Ö, İ.Ö, İ.Ö, E.K, N.B, C.A, K.S, H.Ş, U.B, M.A, V.T, M.K. ve G.T. isimli şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli V.Ş, F.T. ve G.H.A.’nın da cezaevinde olduğu belirtildi.

(Erdal Anak /İHA)
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