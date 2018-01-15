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Antalya’da kaza: 3 ölü, 12 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün gece yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:46
Antalya’da kaza: 3 ölü, 12 yaralı

Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Manavgat- Akseki Yolu Gençler Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray- Alanya seferi yapan ve Akseki istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Münir İnceöz idaresindeki 68 KS 317 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen İlter Uğurlu’nun kullandığı 06 YYC plakalı otomobil Gençler Mahallesi yakınlarından kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, otomobilde bulunan sürücü İlter Uğurlu (48), yanında bulunan Mustafa Güneş (26) ve Mehmet Kolancı (38), otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 12 yolcuda çeşitli yerlerinden yaralanarak, olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan cenazeler Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 15.01.2018 12:12
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatTrafik KazasıMustafa GüneşMehmet KolancıIlter Uğurlu
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