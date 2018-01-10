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Antalya’da FETÖ’ye şafak operasyonu

Antalya’da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:54
Antalya’da FETÖ’ye şafak operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen KOM operasyon timleri, sabah 9 ev ve 1 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı şafak operasyonunda adresinde bulunamayan bir şüphelinin arandığı bildirildi.

1 emekli astsubay, 1 emekli başkomiser, 1 özel kurumda öğretmen, 1 eczacı ve esnaflardan oluşan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatlı silah ve silaha ait fişekler, örgüte ait çok sayıda yazılı doküman, FETÖ elebaşına ait kitaplar, bir ruhsatlı silah ve dijital malzeme ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Son Güncelleme: 10.01.2018 11:09
Anahtar Kelimeler:
Antalya FetöAntalya Son Dakika
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