Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Antalya’da evleri su bastı

Antalya’da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış bazı mahallerde su baskınlarına yol açtı. İnşaat için kazılan alanda biriken sular, bitişiğindeki binanın zemin katındaki ters dubleks evin bodrum katını sular içinde bıraktı.

29 Mart 2018 Perşembe 13:32

Antalya’da dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış bazı mahallerde su baskınlarına yol açtı. İnşaat için kazılan alanda biriken sular, bitişiğindeki binanın zemin katındaki ters dubleks evin bodrum katını sular içinde bıraktı.

Antalya’da özellikle kent merkezinde etkili olan yağmur hem araç sürücülerine hem de ev sahiplerine zor anlar yaşattı. Yağmur sebebiyle bazı yollarda göçükler oluşurken, bazı mahallelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Son 24 saat içinde metrekareye 149 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde Dutlubahçe Mahallesi’nde inşaat çalışması için kazılan alanda biriken yağmur suları, bitişik binadaki ters dubleks evin bodrum katlarını doldurdu. Yaklaşım yarım metre suyla dolan iki daire kullanılamaz hale geldi. Yataklar, koltuklar ve diğer ev eşyalarının suyun içinde adeta kaybolduğu eve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekipler vidanjörlerle evdeki suyu boşaltmaya çalıştı.

"MAĞDUR DURUMDAYIZ"

Yağmurun dün akşamdan bu yana yağdığını ve evinin göz göre su içinde kaldığını söyleyen ev sahibi Yıldız Kurt, "Dün akşam yağış başladı sabaha kadar böyle oldu. Yan bina yıkıldığı için buraya sıçradı. Yatak odası, genç odası var; hepsi gitti. Mağdur durumdayız. Gece yukarıda uyuduk. Bu yıl ilk kez oldu. Yandaki bina yıkılınca böyle oldu. 2,5 senedir burada yaşıyorum ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

NEREYE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞTÜ ?

Antalya merkeze 149, Döşemealtı’na 88, Aksu’ya 75, Kemer’e 71, Gündoğmuş’a 62, Serik’e 61, Alanya’ya 58, Finike’ye 53, İbradı’ya 51, Gazipaşa’ya 50, Manavgat’a 45, Akseki’ye 44, Kumluca’ya 38, Korkuteli’ne 31, Kaş’a 31, Demre’ye 28 ve Elmalı’ya 26 kilogram yağışın düştüğü belirlenirken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

(Cafer Eser- İsa Akar/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı
Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı
Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum’da FETÖ’den 21 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır’da hain saldırı
Diyarbakır’da hain saldırı
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
Kadın hırsız hemcinsinin cüzdanını böyle çaldı
Kadın hırsız hemcinsinin cüzdanını böyle çaldı
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı
Cenaze dönüşü kaza: 14 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim