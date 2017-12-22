Antalya'da garson dehşet saçtı: 4 ölü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarıldığı ileri sürülen bir restoran çalışanı, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.