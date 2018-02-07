Antalya'da aralarında polislerin de olduğu otopark çetesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde bazı görevlilerin otopark işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park edilen araçları asli görevleri olmasına rağmen para karşılığında çektirdiklerini tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler şüphelilerin bazı araçların sahiplerinin araç çekilmeden olay yerine gelmesine rağmen aracı teslim etmeyerek otoparka çekilmelerini sağladıkları, trafiği engellemediği halde gece geç saatlerde ara sokaklara park eden araçları da çektirdikleri ve bunun karşılığında da araç başına otopark sahibinden para aldıkları belirlendi. Şahısların ne kadar çok araç çektirirse o kadar çok para alacakları için mümkün olduğu kadar fazla araç çektirmeye gayret ettikleri tespit edildi.

6 aylık teknik projeli takip sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü timleri, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi otopark olmak üzere 18 ayrı adrese düzenlenen operasyonda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli biri müdür rütbesinde 8 polis ile otopark sahibi ve çalışanı toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine çektirdikleri araç ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile bir ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen 16 kişinin KOM Şube Müdürlüğündeki sorularının devam ettiği bildirildi.