Antalya'da 2 liseli genç motosiklet kurbanı

Kaza Sarılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı’nda Çakalderesi istikametinden Sarılar istikametine gitmekte olan Burak Demirci’nin kullandığı 07 JL 664 plakalı motosiklet ile Kavaklı Mahallesi 6514 Sokaktan Cumhuriyet Bulvarı’na çıkan Tamer Cengiz’in kullandığı 07 C 74931 plakalı otel servisi midibüsü kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Midibüsün ön çamurluğuna çarparak parçalanan motosiklet sürücüsü Burak Demirci ve motosiklette bulunan Bünyamin Emre Kızıl ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Burak Demirci ve Emre Kızıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavşağa çıkan otel servis midibüsü ile yan yoldan aynı kavşağa hızla giren ve son anda midibüsü görüp frene basan motosikletin kayarak midibüsün altına girmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Burak Demirci (16) ve Bünyamin Emre Kızıl’ın (16) Sarılar Mahallesinde bulunan Manavgat Ertuğrul Gazi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi oldukları bildirildi. Kaza yapan gençlerin ailesi haber alarak geldikleri hastanede sinir krizleri geçirdi.