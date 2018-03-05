Annesiyle tartıştı, evi yaktı

Bursa’da alkollü şahıs, annesi ile tartıştıktan sonra evi yakarak kaçtı.

Olay, Bursa’nın Merkez Nilüfer İlçesi Özlüce mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan S.B. (31), akşam saatlerinde annesi M.B. ile tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs, annesiyle beraber yaşadıkları evi sabah saatlerinde ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırma sonucu şüpheli S.B.’yi evin yakınında bulunan bir parkta gözaltına aldı.

Olay yerine gelen M.B.’nin teyzesi Emine Demir, gazetecilere yaptığı açıklamalarda," Akşam saatlerinde tartışma olmuş, zaten sarhoş ne yaptığını bilmiyor. Alkollü olduğu için para istemiş, para da vermişler. Annesiyle babasıyla tartışmış. Anne ve babası da korkudan evden çıkıyorlar. Hakkından gelemiyorlar. Annesi ve babası rahatsız olduğu için kardeşim onlara bakıyordu" dedi.

(İHA)