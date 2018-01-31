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Anlaşamadığı emlakçıyı pompalı tüfekle ateş ederek kovaladı

İstanbul Bakırköy’de evini satılığa çıkartan bir şahıs, fiyat konusunda anlaşamadığı emlakçıyı pompalı tüfekle ateş ederek kovaladı. Olayda ölü veya yaralı olmazken, tüfekten çıkan saçmalar çevredeki iş yerlerine isabet etti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:07
Anlaşamadığı emlakçıyı pompalı tüfekle ateş ederek kovaladı

Olay, saat 14.30’da Bakırköy Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Evini satmak isteyen Mustafa Ü. isimli şahıs, emlakçı Oğulcan G. ile anlaştı. Sonrasında fiyat konusunda memnun olmayan ev sahibi Mustafa Ü. emlakçı Oğulcan G.’yi satmak istediği eve çağırdı. Evin önünde de küfürleşerek kavgaya tutuşan ikiliyi çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Daha sonra elindeki satılık afişine sardığı pompalı tüfeği çıkartan ev sahibi Mustafa Ü. Emlakçı Oğulcan G.’nin peşinden ateş etmeye başladı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar emlakçı Oğulcan G.’ye isabet etmezken, bir çok iş yeri isabet eden saçmalardan dolayı hasar gördü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırgan Mustafa Ü.’yü pompalı tüfekle gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Saldırıya uğrayan emlakçı Oğulcan G., “Ev alıp satım işimiz vardı. Evine bir teklif getirdik, teklifi düşük bulduğu için tartışma yaşadık. Beni arayarak buraya çağırdı. İş ortağımla beraber geldik, kapının önünde bekledik. Beklediğimiz sırada sokak kapısını açtı ve elinde satılık ilanının bulunduğu pankartla yanımıza geldi. Aramızda tartışma yaşandı ve bana pankartla vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için yere yatırdım. Aramızda bir arbede oldu ve elindeki pankart yere düştü. Çevredekiler bizi ayırdı. Sonra şahıs pankarta koştu ve pankartın içerisinden silahı aldı. Ben de onu görünce kaçmaya başladım. O da peşimden rastgele ateş etmeye başladı” diye konuştu.

Son Güncelleme: 31.01.2018 16:26
Anahtar Kelimeler:
BakırköyEmlakçıPompalı TüfekYeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi
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