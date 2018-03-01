Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117148
ALTIN
161.154
DOLAR
3.8049
STERLİN
5.2322
EURO
4.6665
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ankesörlü telefonlar soruşturmasında 39 asker tutuklandı

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurulmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 41 askerden 39’u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

01 Mart 2018 Perşembe 21:34

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurulmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 41 askerden 39’u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mahrem imamlarının ankesörlü telefon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile irtibat kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 41 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi. Nöbetçi hakimlik, 39 şüphelinin ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Daha önce 42 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 81’e çıktı.

(Yusuf Melikoğlu /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğün günü canından oldu
Düğün günü canından oldu
66 öğretmen hakkında ByLock’tan gözaltı kararı
66 öğretmen hakkında ByLock’tan gözaltı kararı
Askerlerin şehit olduğu Raco’ya askeri sevkıyat
Askerlerin şehit olduğu Raco’ya askeri sevkıyat
FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon: 72 gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı sendikaya operasyon: 72 gözaltı kararı
Çatıya çıktı. yoldan geçen araçlara kiremit attı
Çatıya çıktı. yoldan geçen araçlara kiremit attı
TSK son rakamı açıkladı: 2295 terörist...
TSK son rakamı açıkladı: 2295 terörist...
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim