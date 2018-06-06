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Ankara’daki feci kazada ölenlerin sayısı 3’e çıktı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu anne ve kızı olay yerinde ölmüş ve 2 kız çocuğu ağır yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1’i daha hayatını kaybetti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:40

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu anne ve kızı olay yerinde ölmüş ve 2 kız çocuğu ağır yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1’i daha hayatını kaybetti.

Yaşanan kazada Selda Var (43) idaresindeki 34 TF 0504 plakalı otomobil, Ovalılar kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BLP 88 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücüsü Selda Var ile aynı araçta bulunan annesi Hatice Ulusal (62) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Selda Var’ın çocukları Derin (8) ve Deniz (6) ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Derin Var, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz Var ise ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga gönderildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden sürücü Selda Var’ın İngilizce öğretmeni olduğu ve Sakarya’dan Ankara’ya geldiği öğrenildi.

(Seyid Fatih Poyraz - Fatih Erdoğan/İHA)
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