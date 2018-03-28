Ankara’da hırsızlara şafak vakti operasyon

Ankara’da üç ayrı evden çelik kasa, para ve altın çalan 2 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara’da üç ayrı evden hırsızlık olayı, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından R.C.M. ve Ş.T.Ş. isimli şahısların evlerden içerisinde altın bulunan çelik kasa, 3 adet laptop, banka kartları ve nakit parayı çaldıklarını tespit etti. Zanlılar, ekiplerin şafak vakti düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde 4 adet kol saati, 2 adet tornavida ile 2 adet kurbağacık anahtar ele geçirilirken, ayrıca Ş.T.Ş.’nin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Zanlılardan R.C.M.’nin 7 evden hırsızlık, bir gasp, 3 kasten adam yaralama olmak üzere toplam 11 ayrı suçtan arandığı, Ş.T.Ş’nin ise 8 evden hırsızlık, bir iş yerinden hırsızlık, bir gasp, 4 güveni kötüye kullanma, bir yankesicilik ve 7 diğer olmak üzere toplam 22 suç kaydı olduğu, bir tutuklu ve hükümlünün kaçması, bir silahlı yağma, bir basit yaralama ve bir ilamat olmak üzere 4 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi. 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Seyid Fatih Poyraz /İHA)