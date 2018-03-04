Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116946
ALTIN
161.661
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2773
EURO
4.6984
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Ankara’da bir aracın minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

04 Mart 2018 Pazar 19:49
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Ankara’da bir aracın minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Çevre Yolu’nun Karapürçek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapürçek istikametine seyir halinde olan 06 COH 64 plakalı otomobilin sürücüsü İhsan Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde 7 kişi olan ve aynı istikamette giden İdris Y. yönetimindeki 06 AE 9370 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce bariyere çarpan ve daha sonra yan yatan minibüste bulunan, sürücü İdris Y., Naciye Y., Zeliha Y., Mürevet Y., Sefa Y. ve Merve Y. yaralandı. Vatandaşların kazayı fark etmesiyle durum ilgili yerlere bildirildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, bir kişinin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Yaptıkları inceleme sonucu ismi Hüseyin Yazıcıoğlu olan şahsın öldüğünü tespit etti. Yaralılardan Zeliha Y., Mürevet Y., Sefa Y. ve Merve Y. acil olarak tedavileri için Ankara Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılırken, İdris Y. ve Naciye Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerden sonra Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI, POLİS YAKALADI

Minibüse yandan çarpan İhsan Y.’nin alkollü olduğu ve kazadan hemen sonra aracı terk edip olay yerinden hızla kaçtığı iddia edildi. Polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucu İhsan Y.’nin olay yerinden uzak bir yerde yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

YAKINLAR OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Yan yatan 06 AE 9370 plakalı minibüs içerisinde bulunan kişilerin yakınları olay yerine akın etti. Gelen akrabalar göz yaşlarına hakim olamadı. Akrabalar arasında sinir krizi geçirenlerde vardı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Seyid Fatih Poyraz - Nurullah Geylani/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcular uçakta sinir krizi geçirdi
Yolcular uçakta sinir krizi geçirdi
Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı kamerada
Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı kamerada
Lüks villalara ’kumar’ operasyonu
Lüks villalara ’kumar’ operasyonu
Annesiyle tartıştı, evi yaktı
Annesiyle tartıştı, evi yaktı
Zehir tacirinin evinden polise ateş açıldı: 1 polis yaralı
Zehir tacirinin evinden polise ateş açıldı: 1 polis yaralı
Ağrı’da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı’da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim