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Ankara’da 5 kişinin öldürülmesi olayı aydınlatıldı

Ankara’da 5 kişinin öldürülmesi olayının birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

26 Ocak 2018 Cuma 11:12
Ankara’da 5 kişinin öldürülmesi olayı aydınlatıldı

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 20 Mart 2017’de Baran Aslan, Şenlik Mahallesi’nde 2 Haziran’da Serkan Kılıç, Yenimahalle ilçesi Batıkent’te ise Yılmaz Çetinkaya silahla vurularak öldürüldü. Cinayetlerle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip oluşturarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cinayetlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından Yenimahalle’de bir eve düzenlenen operasyonda Yiğit K.G., Ahmet A., Eren E.A. ve Murat K. gözaltına alındı. Zanlılar, yapılan sorgulamada cinayetleri işlediklerini itiraf ettiler. Zanlıların polis sorgularında iki cinayet daha işledikleri tespit edildi. Zanlılar, iki kişiyi daha öldürerek Çubuk’ta köy mezarlığına gömdüklerini itiraf ettiler. Çubuk’taki köy mezarlığında yapılan kazıda iki erkek cesedi bulundu. Ölenlerden birinin Battal Şentürk olduğu belirlenirken, diğerinin kimlik tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler, sorgularında öldürdükleri kişileri tanımadıklarını iddia ederek, iş yerinde çıplak vaziyette görünce ’eşcinsel’ oldukları gerekçesiyle öldürdüklerini öne sürdüler. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 3 tabanca ve çok saydı mermi ele geçirildi.

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