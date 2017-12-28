Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 28.12.2017 11:10
Ankara'da PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 15 şüpheli gözaltına alındı.