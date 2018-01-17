Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şehit Rafet Sever Caddesi üzerinden Solfasol istikametinde ilerleyen Serdar Kocaman idaresindeki 06 LEN 58 plakalı otomobil ile Selçuk Caddesi üzerinde seyreden Uğur Karabudak’ın kullandığı 06 BU 1537 plakalı kamyonet, iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilde 4, kamyonete ise 3 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralılardan 3’ü bulundukları yerde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, ilgililere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Sıkıştıkları yerden yardım çığlıkları atan yaralıların yardımına ise itfaiye erleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. 06 LEN 58 plakalı otomobilde yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mahalle arasından geçen dar bir yolda meydana gelen kazada, otomobilin takılı kalan hız göstergesi dikkat çekti. Azami hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda, 06 LEN 58 plakalı otomobilin hız göstergesinin 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.