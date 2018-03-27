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Anadolu Farm’ın kurucusu gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı.

27 Mart 2018 Salı 23:30
Anadolu Farm’ın kurucusu gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart’ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart’ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri’de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı. İsa Karademir’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(İHA)
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