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Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın içinde bulunduğu otomobile, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kürşat Mican ve şoförü saldırıyı yara almadan atlattı.

09 Mart 2018 Cuma 08:56
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın içinde bulunduğu otomobile, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kürşat Mican ve şoförü saldırıyı yara almadan atlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sultanbeyli Kuran Kursu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra 34 BBP 64 plakalı otomobille evine gitmek için yola çıkan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican silahlı saldırıya uğradı. Aracın içerisinde yere yatarak kurtulan Kürşat Mican ve şoförü, saldırıyı yara almadan atlattı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olaydan bir saat önce Kuran Kursu Caddesi’nden geçen Kadir Kuşçu “Ben bir saat önce buradan geçtiğimde yol kenarından giderken 3-4 tane araba vardı burada, takım elbiseli insanlar vardı. Döndüm baktım, çok durmadan ayrıldım oradan” şeklide konuştu.

"KÜRŞAT’IN ARKADA OTURDUĞUNU TAHMİN EDİYORLAR AMA KÜRŞAT VE ŞOFÖRÜ ÖNDE OTURUYOR"

Saldırı sonrası konuşan Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mircan “Yapılan bu hain saldırıyı kınıyorum, kimden geldiği henüz belli olmayan. Ben Kürşat’ın babasıyım, aynı zamanda il başkanıyım. Kürşat bir Sultanbeyli’de bir programdan dönerken takip edildiğini sanıyor. Soldan yaklaşan bir araç önüne kırıyor, sağdan yaklaşan bir araçtan da atılan mermiler sağ arka camdan 3 kurşun isabet ediyor. Kürşat’ın arkada oturduğunu tahmin ediyorlar ama Kürşat ve şoförü önde oturuyor. Dolayısıyla biz şükrediyoruz” dedi

“TERÖR MÜ DEĞİL Mİ? EMNİYET MENSUPLARIMIZIN ÇALIŞMASI SONUCU BELLİ OLACAK”

Mircan terör saldırısı mı sorusuna ise “Şuanda kimin yaptığınız söylememiz erken olabilir. Emniyet mensuplarımız çalışıyorlar. Sayın il embiyet müdürümüz Mustafa Çalışkan bey aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. Yoğun bir şeklde çalışıp inşallah sabaha kadar kimin yaptığını bulacağız dedi. Siyasi miydi, terör saldırısı mıydı, siyasi bir saldırı olmaz , terör mü değil mi? Emniyet mensuplarımızın çalışması sonucu belli olacak.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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