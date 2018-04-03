Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy’de alkollü şahıs, otomobiliyle önce çöp konteynerine, ardından otobüse çarptı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, 02.00 saatlerinde, Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’den Çamlıca yönüne seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen B.K. yönetimindeki otomobil, önce çöp konteynerine, ardından park halindeki 34 BU 8032 plakalı otobüse çarptı. Otobüs de çarpmanın etkisiyle önünde park halinde bulunan 06 KB 1351 plakalı karavana çarptı. Motoru alev alan araca etraftaki vatandaşlar müdahale etti. Yangını söndüren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis yolun bir şeridini kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araç içinden çok sayıda alkol şişesi çıktı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü B.K’nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, yolcu Ömer İniş’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(İHA)