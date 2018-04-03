Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114578
ALTIN
171.152
DOLAR
3.9829
STERLİN
5.5827
EURO
4.8944
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy’de alkollü şahıs, otomobiliyle önce çöp konteynerine, ardından otobüse çarptı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

03 Nisan 2018 Salı 08:40
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy’de alkollü şahıs, otomobiliyle önce çöp konteynerine, ardından otobüse çarptı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, 02.00 saatlerinde, Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’den Çamlıca yönüne seyir halinde olan ve alkollü olduğu öğrenilen B.K. yönetimindeki otomobil, önce çöp konteynerine, ardından park halindeki 34 BU 8032 plakalı otobüse çarptı. Otobüs de çarpmanın etkisiyle önünde park halinde bulunan 06 KB 1351 plakalı karavana çarptı. Motoru alev alan araca etraftaki vatandaşlar müdahale etti. Yangını söndüren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis yolun bir şeridini kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araç içinden çok sayıda alkol şişesi çıktı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü B.K’nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, yolcu Ömer İniş’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı silkelerken ölüyordu
Halı silkelerken ölüyordu
Pes dedirten taşıma !
Pes dedirten taşıma !
Taksi şoförü ve Arap turistlerin taksi ücreti gerginliği
Taksi şoförü ve Arap turistlerin taksi ücreti gerginliği
Yumurta viyolü üretimi fabrikasında yangın
Yumurta viyolü üretimi fabrikasında yangın
Sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı
Sahte rapor çetesine operasyon: 31 gözaltı
Van’da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
Van’da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim