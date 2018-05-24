Aladağ’daki yangın davasında 4 itfaiye eri daha yargılanacak

Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan ve 10’u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili 2’si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davaya ihmalleri olduğu iddiasıyla 4 itfaiye eri daha sanık olarak katıldı. Duruşma, 7 Eylül’e ertelendi.

Aladağ yangını davasının 6’ncı duruşması Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ticaret Odası toplantı salonunda görülmeye başlandı.

Tutuklu sanıklar Yurt Müdürü Cuma Ali Genç ve Aladağ Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur cezaevi aracı ile jandarma gözetiminde duruşmaya getirildi. Öte yandan, davaya tutuksuz sanıklar dernek yönetiminde görevli Ramazan Keleş, Mahik Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve dernek çalışanı Mahmut Deniz ile Aladağ İlçe Milli Eğitim ve İl Milli Eğitimde görevli tutuksuz sanıklar Mehmet Aktaş, Mehmet İpek, Zeki Yılmaz, Davut Gökçeli, Ramazan Arı, Cihan Ünal ve Bayram Aydın da katıldı. Duruşmaya gelen mağdur aileler ve sanık yakınları da polis gözetiminde aranarak geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna alındı.

Mağdur aileler ve sanık yakınlarının katılımıyla başlanan davada ihmalleri olduğu gerekçesiyle 4 itfaiye erinin sanık olarak yargılanmasına karar verildi.

Tutuklu 2 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül’e erteledi.

(Emre Bozdemir/İHA)