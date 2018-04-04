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Alacaklısına kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik’te alacak verecek tartışması kanlı bitti. Alacaklısını yolda gören zanlı, kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:19

İstanbul Pendik’te alacak verecek tartışması kanlı bitti. Alacaklısını yolda gören zanlı, kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Kaynarca’da yaşandı. Alacaklısı Osman İ.’yi ile yolda karşılaşan Uğur B. bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Uğur B., Osman İ.’yi bacaklarından vurdu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan zanlı Osman İ., tedavi altına alındı.

(İHA)
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