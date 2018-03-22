Alaattin Çakıcı’nın adamlarına operasyon

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 27 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne üye 33 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul’da yapılan operasyonda 27 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet 9 mm tabanca, 2 adet 7,65 mm tabanca, 2 pompalı tüfek, 13 kartuş, 380 adet 9 mm fişek, 1 adet telsiz ele geçirildi.

Firari şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)