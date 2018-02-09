Akyazı'da seyir halindeki otomobili kurşunladılar

Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi öğretmen evi civarında Yakup B., idaresindeki 54 H 0352 plakalı otomobil henüz kimliği belirsiz kişi yada kişilerce seyir halinde iken kurşunlandı. Otomobil içinde kurşun isabet eden sürücü Y.B., olay yerinden yeni cami istikametine hızla uzaklaşmak istedi. Olay yerinden uzaklaşan Yakup B., isimli sürücü kontrolünü kaybederek park halindeki servis minibüsüne çarptı.

Çevredeki vatandaşların olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağırmasıyla müdahale edilen yaralı sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.