Aksaray'da otomobilde 2 kişi öldürüldü

Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Şarampolde bir aracın içinde 2 kişinin vurularak öldürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gelerek araştırma yaptı. Bölgede yapılan aramada jandarma ekipleri şarampoldeki 68 BM 327 plakalı otomobilin içerisinde Mediha Akdağ (29) ve Tuncer Kütük’ü (27) tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve cesetler üzerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.