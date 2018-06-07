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AK Partili adaydan yaralıya ilk müdahale !

AK Parti Ordu Milletvekili adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, trafik kazasında yaralanan yaşlı şahsa aracını durdurarak olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı.

07 Haziran 2018 Perşembe 00:04
AK Partili adaydan yaralıya ilk müdahale !

AK Parti Ordu Milletvekili adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, trafik kazasında yaralanan yaşlı şahsa aracını durdurarak olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı.

Olay Fatsa-Bolaman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmekte olan Mehmet U. isimli şahsa otomobil çarptı. Bu sırada Fatsa ilçesindeki seçim çalışmalarını tamamladıktan sonra Ordu’ya dönüş yapan AK Parti Ordu Milletvekili adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, kazada yaralanan ve yerde yatan şahsı gördü.

Bunun üzerine makam aracını durdurup yaralının yanına koşan Yediyıldız, doktor olduğunu belirterek hastaya müdahale etti. Hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapıp kontrolleri sağlayan Yediyıldız, yaşlı adama "Tamam, korkacak bir şeyin yok. Durumun iyi, iyi olacaksın" diyerek bilinci yarı açık olan şahsa teselli de verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili adayı Şenel Yediyıldız’ın yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı şahsı alarak hastaneye götürdü.

Öte yandan, yaralıyı ambulansa teslim edene kadar başından ayrılmayan ve sağlık ekipleri gelince de gerekli bilgileri veren AK Parti Milletvekili adayı Şenel Yediyıldız’ın doktor olması nedeniyle yaptığı ilk müdahale, vatandaşların da büyük takdirini topladı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(Selim Kuşcu /İHA)
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