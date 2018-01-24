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Ailesine şaka yapmak isteyen genç canından oldu

Ailesine şaka yapmak için yüzüne doğrulttuğu av tüfeğininin dolu olmadığını söyleyip tetiğine basan genç, tüfeğin ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 08:57
Ailesine şaka yapmak isteyen genç canından oldu

Olay, dün gece saatlerinde Sakarya Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kepekli Sokak üzerinde ikamet eden Mete Serhat Arslantürk (27), gece saatlerinde evde ailesiyle birlikte otururken duvarda asılı olan av tüfeği eline aldı. Tüfekle bir süre oynayarak ailesine dolu olmadığını söyleyen Arslantürk, namluyu yüzüne doğrulttu. Aile bireyleri ise korkuyla tüfeğin dolu olabileceğini, yaptığı şakayı tadında bırakması için Mete’ye silahı elinden bırakmasını söyledi. O esnada tüfeğin tetiğine basan genç, silahın ateş alması sonucu yüzünden vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince, talihsiz gencin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Arslantürk’ün cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Mete Serhat Arslantürk’ün eşinin hamile olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 24.01.2018 09:19
Anahtar Kelimeler:
SakaryaGevyeAv TüfeğiGazi Süleymanpaşa MahallesiKepekli SokakMete Serhat Aslantürk
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