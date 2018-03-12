Ağrı’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalında 1 uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının bir minibüsün geçişi sırasında patlaması sonucu ise 2 çocuk yaralandı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştur. Devam eden çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır” denildi.

(İHA)