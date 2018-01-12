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Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3’ü kadın 12 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:47
Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ve yer temini yaptığı belirlenen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından kent genelinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İhsaniye İlçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki termal villalarda fuhuş yapıldığı ve aracılık yapıldığı tespit edilen 12 kişi yapılan baskınlarda gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslardan 3’ü kadın 11 kişi Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise hastanede tedavi gördüğü ve tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcısının sorgusunun ardından öğlen saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Son Güncelleme: 12.01.2018 11:29
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Fuhuş OperasyonuGazlıgöl Fuhuş Operasyonu
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