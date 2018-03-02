Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116859
ALTIN
162.433
DOLAR
3.8154
STERLİN
5.2602
EURO
4.7035
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Afrin’de 4 köy alındı, Raco’ya 500 metre kaldı

Türk savaş uçakları, bugün sabahın erken saatlerinde başlayan Raco operasyonu ile PKK/PYD mevzilerini bombaladı. ÖSO’un Hamza Tugayları, aldıkları Osmanlı köyünde yaptıkları açıklamada, Raco’ya 500 metre mesafe kaldığını söyledi.

02 Mart 2018 Cuma 16:15
Afrin’de 4 köy alındı, Raco’ya 500 metre kaldı

Türk savaş uçakları, bugün sabahın erken saatlerinde başlayan Raco operasyonu ile PKK/PYD mevzilerini bombaladı. ÖSO’un Hamza Tugayları, aldıkları Osmanlı köyünde yaptıkları açıklamada, Raco’ya 500 metre mesafe kaldığını söyledi.

TSK desteğinde ilerleyen ÖSO’nun, Raco’nun kuzeyindeki Musaku, Mamalı Fevkani, Mamali Tahtani ve güneydeki Osmanlı köylerini PKK/YPG’li teröristlerden temizlediği kaydedildi. Mamalı ve Musaku’dan alınan görüntülerde sokaklardaki terörist cesetleri görüldü. Çatışmalarda, dün 8 askerin şehit düştüğü bin 83 rakımlı tepenin kontrolünün de sağlandığı kaydedildi.

Raco girişinde çatışmaları görüntüleyen bir aktivist Raco’nin girişinde olduklarını ve şehrin bombalandığını söyleyerek "İnşallah Raco’nun merkezinden alacağız" dedi.

(Yousef Talha/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum’da PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Erzurum’da PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Karaköy’de gökyüzünü dumanlar kapladı
Karaköy’de gökyüzünü dumanlar kapladı
Kartal’da hafriyat kamyonu kadına çarptı
Kartal’da hafriyat kamyonu kadına çarptı
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Sınır ihlali yapan Yunan askerler Türkiye’de gözaltına alındı
Sınır ihlali yapan Yunan askerler Türkiye’de gözaltına alındı
Samsun’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Samsun’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim