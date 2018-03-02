Afrin’de 4 köy alındı, Raco’ya 500 metre kaldı

Türk savaş uçakları, bugün sabahın erken saatlerinde başlayan Raco operasyonu ile PKK/PYD mevzilerini bombaladı. ÖSO’un Hamza Tugayları, aldıkları Osmanlı köyünde yaptıkları açıklamada, Raco’ya 500 metre mesafe kaldığını söyledi.

TSK desteğinde ilerleyen ÖSO’nun, Raco’nun kuzeyindeki Musaku, Mamalı Fevkani, Mamali Tahtani ve güneydeki Osmanlı köylerini PKK/YPG’li teröristlerden temizlediği kaydedildi. Mamalı ve Musaku’dan alınan görüntülerde sokaklardaki terörist cesetleri görüldü. Çatışmalarda, dün 8 askerin şehit düştüğü bin 83 rakımlı tepenin kontrolünün de sağlandığı kaydedildi.

Raco girişinde çatışmaları görüntüleyen bir aktivist Raco’nin girişinde olduklarını ve şehrin bombalandığını söyleyerek "İnşallah Raco’nun merkezinden alacağız" dedi.

(Yousef Talha/İHA)