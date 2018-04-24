Adıyaman’da 5.1 büyüklüğünde deprem !

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken, 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesi 2 Mart 2017 tarihinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve birçok yapı yıkılmıştı. Samsat ilçesinde önceki depremde yıkılmayan sağlam yapılan bu depremde hasar gördü. Saat 03.34’de meydana gelen ve vatandaşları uykuda yakalayan deprem nedeniyle büyük panik yaşandı. İlçe merkezi ve balı köylerinde yapıların bazıları yıkıldı. Depremde 13 kişi yaralandı.

13 YARALI VAR, OKULLAR TATİL

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 13 hafif yaralı olduğunu ve can kaybının olmadığını söyledi. Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise, sağlam yapılarında yıkıldığını dile getirerek, eski evlerinde depremde yıkıldığını söyledi.

Öte yandan, Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

(İHA)