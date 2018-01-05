Adem Çakıcı’nın vurulma anı kamerada

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden ünlü kabadayı Alaatin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı, 29 Aralık tarihinde Kadıköy’de bir otelin restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Çakıcı’nın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde, iki kişi Çakıcı’nın bulunduğu restorana gelerek bir masaya oturuyor. Bir süre masada oturduktan sonra zanlılardan bir tanesi kalkıyor ve sakin bir şekilde restoranda yürümeye başlıyor. Çakıcı’nın masasının karşısına geldiği anda duran zanlı belinden silahını çıkararak kurşun yağdırıyor. Ardından iki zanlı koşarak restorandan uzaklaşıyor. Çakıcının ise üzerine yağan kurşunların ardından yere yığıldığı görülüyor.