Adana’da terör örgütü propagandasına 15 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları ve terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yapan ve terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda 15 adrese baskın gerçekleştirdi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüte ait kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)